  1. Ekonomi
6 Tem 2020 08:55

Hindistan: İran'ın Çabahar limanı bizim için çok önemli

Hindistan: İran'ın Çabahar limanı bizim için çok önemli

Hindistan Gemicilik Bakanı Manşuka Mandaviya, İran'ın Çabahar limanının Hindistan ürünlerinin intikalinde hem zaman ve hem de giderlerin azaltılması konusunda çok büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Parstoday'e göre, Hindistan Gemicilik Bakanı Manşuka Mandaviya, dün yaptığı açıklamada, İran'ın Çabahar limanının Hindistan ürünlerinin lojistik giderlerini en az yüzde 20 oranında azaltacağını söyledi.

Hindli bakan, gemiyle malların intikalinin geçen hafta Çabahar'da başlamasına da işaretle, "Bu liman aynı zamanda stratejik açıdan da önemli" dedi.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Çabahar limanı, konumu itibariyle, Orta Asya ve Afganistan gibi ülkelerin ürünlerinin dünya piyasalarına açılması için çok büyük öneme haizdir.

News Code 1887597

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