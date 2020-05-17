Türkmenistan İran'ın Çabahar limanının kapasitesini kullanabilir

Sistan ve Belucistan Valisi Ahmed Ali Movhebeti, İran’ın Türkmenistan Büyükelçisi Gulam Abbas Erbab Halis ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Sistan ve Belucistan Valisi, bu eyaletin yerli ve yabancı girişimciler ve yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaya hazır olduğunu belirterek, “Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru’nun aktif durumuna geldiğine tanık olmamız için Türmenistan yönetimi Çabahar limanının kapasitesini kullanabilir” dedi.

İran’ın Türkmenistan Büyükelçisi de, Türkmen yetkililerin Çabahar limanını ziyaret edebilmesi için gerekli işlemleri takip edeceklerini dile getirdi.

İran ile Hindistan 2018’de Çabahar Limanı’nı geliştirmek üzere 85 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalamıştı.

ABD, İran'a uygulanan yeni yaptırımlardan Afganistan'ın petrol ithalatının yapıldığı Sistan ve Belucistan eyaletinde bulunan Çabahar Limanı'nı muaf tutmuştu.