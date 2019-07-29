Hint büyükelçiden İran-Hindistan ilişkilerine vurgu

Hindistan Tahran Büyükelçisi Gaddam Dharmendra, İran'ın Sistan ve Belucistan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü ile bir araya geldi.

Tahran'da gerçekleşen görüşmede Dharmendra, “Hindistan 6 aydan beri Çabahar Limanı’nda çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.

Geçen hafta Çabahar’a ziyarette bulunduğunu belirten Dharmendra bu gezide Hint Eximbank üst düzey yöneticilerinin de kendisine eşlik ettiğini ifade ederek, onlarla 150 milyon dolarlık finans desteği konusunda görüşmeler yapıldığını söyledi.

Gaddam Dharmendra, sözlerine şölye devam etti:

“Hindistan olarak İran'la işbirliği özellikle Çabhahr konusunda çok kararlıyız. Çabahar Anlaşmasındaki ekipmanları temin etmek için bankalarla görüşmeler yürütüyoruz.”

Hint yetkili ayrıca, yarın Hindistan Ulaştırma Bakanlığı’ndan bir heyetin İran’a geleceğini bildirdi.

Hindistan Tahran Büyükelçisi, İran-Hinditan ilişkilerinin büyük önem taşıdığını ve Çabahar Limanı’nın bunun simgesi olduğunu aktardı.

ABD, İran'a uygulanan yeni yaptırımlardan Afganistan'ın petrol ithalatını ve petrol ithalatının yapıldığı Sistan ve Belücistan eyaletinde bulunan Çabahar Limanı'nı muaf tutmuştu.

İran, Hindistan ve Afganistan, İran'ın Çabahar Limanı'ndan transit geçişi öngören işbirliği mutabakatını 23 Ekim'de imzalamıştı.