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10 Şubat 2020 - 14:16

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye gidecek

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye gidecek

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, görüşmeler için çarşamba günü Ankara'ya gidecek.

ADB'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in 12 Şubat Çarşamba günü Türkiye'ye gideceği açıklandı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, görüşmelerde Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

News Code 1884437

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