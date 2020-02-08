İran'da İdlib'deki son gelişmeler değerlendirildi

İran Dışişleri Özel Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Asgar Haci, Tahran’ı ziyaret eden Birleşik Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya geldi.

Görüşmede, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmelerle Anayasa Komitesi’nin kurulması ve tutuklu değişimi çalışma grubunun yeniden yapılandırılması ele alındı.

Bunun yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler arasında Suriye krizinin çözümüne yardımcı olacak ortak işbirliği masaya yatırıldı.

Ali Asgar Haci, Suriye’deki son gelişmeleri gözden geçirerek, terörizmle mücadele ve Soçi anlaşmasının yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı.

Taraflar ayrıca Suriye krizinin Suriye-Suriye diyalogu youluya çözülmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Bölgesel istişareler çerçevesinde Tahran’a gelen (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ilaveten İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmüştü.