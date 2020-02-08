Zarif, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'i kabul etti

İran Dışişleri Bakanı Zarif, bugün sabah saatlerinde Tahran’ı ziyaret eden Birleşik Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya gelerek görüş teatisinde bulundu.

Zarif görüşmede, İran’ın Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde herhangi bir işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.

Pedersen’in ayrıca İran Dışişleri Özel Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Asgar Haci ile görüşmesi bekleniyor.

Suriye krizi, İdlib’deki gelişmelerle birlikte yeni bir aşamaya girmiştir.