İran-Pakistan arasında gümrük işbirliği anlaşması imzalandı

İran ile Pakistan gümrükleri arasında elektronik ortamda karşılıklı bilgi alışverişi sağlanmasını öngören anlaşma imzalandı.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleşen imza törenine İran Gümrük İdaresi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ofisi Genel Mürüdü Hayede Bakıripur, İran’ın İslamabad Büyükelçisi Seyyid Muhammed Ali Hüseyni, Pakistan Uluslararası Gümrük İdaresi Başkanı Fayaz Resul katıldı.

Açılış töreninde konuşan İranlı büyükelçi Hüseyni, bu anlaşmanın büyük önem taşıdığını ifade ederek, bunun sınır bölgesinde serbest pazarların kurulması ve karşılıklı ticaretin artmasıyla birlikte mal kaçakçlığının önlenmesine neden olabileceğini söyledi.