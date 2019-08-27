Bangladeş'ten İran'ın liman kenti Çabahar'a yoğun ilgi

Bangladeş Ticaret Ateşesi Muhammed Sabur Hüseyin, Zahiden kentinde Sistan ve Belucistan Eyaleti Yatırım Destek Ofisi Başkanı Mecid Mühebbi ile bir araya geldi.

Muhibbi, “Sistan ve Baluchistan, sahip olduğu stratejik coğrafi konum, tabii kaynaklar, uluslararası sulara erişim ve benzersiz yetenekler nedeniyle yerli ve yabancı yatırımcılara eşsiz fırsatlar sunmaktadır.” dedi.

Mecid Muhibbi, “İran'ın tek okyanus liman kenti olan Çabahar, Orta Asya ülkelerinin uluslararası sulara erişiminin en kolay ve elverişli yoludur.” ifadesini kullandı.

Muhammed Sabur Hüseyin de bu görüşmede, “Bangladeş İran aynı zamanda Sistan ve Belıcistan eyaleti ile ticaret ve ekonomik ilişkilerini genişletmek istiyor.” ifadesini kullandı.

Muhammed Sabur Hüseyin, ülkesinde düznelenecek Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Toplantısına İran da dahil farklı ülkelerden çok sayıda girişimcinin davet edileceğini bildirdi.

D-8, 22 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da düzenlenen "Kalkınmada İşbirliği Konferansı" sırasında Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'nın katılımıyla oluşturmuştur.

Kuzey-Güney Uluslararası Ulaşım Koridoru (ITC) projesinde büyük paya sahip olan İran'ın güneydoğusunda bulunan Çabahar ülkenin Hint Okyanusu'na açılan kapısı konumunda stratejik bir limandır.