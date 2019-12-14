İran'ın elektrik ihracatı arttı

İran Enerji Üretim ve Dağıtım Şirketi (TAVANIR) Genel Müdürü Muhammed Hasan Mütevellizade, “ İran’ın elektrik ihracatı bu sene önceki yıla göre yüzde 120 oranında arttı” dedi.

Mütevellizade, “Elektrik endüstrisinin politikası, bölgeye özellikle komşu ülkelere teknik ve mühendislik hizmetleri sunmak ve elektrik ihracatını artırmaktır” ifadesini kullandı.

İhracat rakamları konusunda açıklama yapmayan Mütevellizade, sözlerine şöyle devam etti:

“Komşu ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda enerji gelişimi için gerekli altyapıyı sağlıyor ve mevcut kapasitelere dayanarak elektrik ihracatını artırmaya çalışıyoruz”

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan son günlerde yaptığı açıklamada, “Artık Afganistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Pakistan, Ermenistan, Türkiye ve Irak ile enerji alışverişinde bulunma kapasitesine sahibiz” demişti.