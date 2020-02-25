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25 Şubat 2020 - 18:46

Şeyh Zakzaki’nin mahkemesi ertelendi

Şeyh Zakzaki’nin mahkemesi ertelendi

Nijerya yargı yetkilileri bir kez daha bu ülkenin İslami Hareketi Lideri Şeyh Zakzaki’nin mahkeme tarihinin ertelenmesine karar verdi.

Shafaqna'da yer alan habere göre, Nijerya yargı yetkilileri, yayınladıkları dünkü bildiride, Şeyh İbrahim Zakzaki’nin Mahkeme tarihinin 23 ila 24 Nisan 2020 tarihine ertelendiğini belirttiler.

Şeyh Zakzaki ve eşinin durumunun çok kritik olmasına rağmen, iki ay daha Kaduma hapishanesinde tutulacaklar.

İnsan Hakları İslami Komisyonu, Nijerya yetkililerinden Şeyh Zakzaki ve eşinin serbest bırakılmasını istemişti.

Londra’da bulunan İslami komisyon ayrıca, Şeyh Zakzaki ve eşinin yargılanmasının siyasi bir konu olduğunu ve Nijerya kanunları ve uluslararası kanunlar gereği serbest bırakılması gerektiğine vurgu yaptı.

Şeyh Zakzaki ile birlikte, bu harekete üye onlarca kişinin 2015’ten beri Kaduma hapishanesinde suçları ispatlanmadan çok kötü şartlar altında tutuluyor.

News Code 1884797

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