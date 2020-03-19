Son bir yılda hangi önemli olaylar yaşandı?

Son bir yıl içerisinde dünya genelinde önemli gelişmeler yaşandı. Irak, Lübnan ve bazı ülkelerdeki gösteriler, ABD'nin İran Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleyman'ye yönelik suikastı, İran'ın Amerika'nın Irak'taki üssünü vurması, Taliban-Amerika anlaşması, Suriye gelişmeleri, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayılması (Brexit), Trump'ın açıkladığı sözde Yüzyılın Anlaşması ve koronavirüsün birçok ülkeye yayılması gibi önemli olaylara tanık olduk.

Mehr Haber Ajansı, son bir yıl içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri tanınmış gazeteciler, araştırmacılar ve siyaset uzmanlarına sordu.

Gazeteci-Yazar Ramazan Bursa, konuya ilişkin Mehr Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

2019'un son baharında başlayan başta Irak ve Lübnan olmak üzere birçok ülkede gerçekleşen sokak gösterileri... Bu eylemlerin uzun sürmesi ve yapılış biçimleri ve birbirleriyle olan benzerlikleri bakımındna önemliydi.

3 Ocak 2020'de ABD'nin Kasım Süleymani'ye yönelik gerçekleştirdiği suikastta coğrafyamız açısından oldukça mühim bir hadiseydi.

Kasım Süleymani suikastından 5 gün sonra İran'ın Amerika'nın Irak'taki üssünü vurması, Amerikan kibrinin kırılması ve Amerika'nın dokunulmaz olduğu anlayışının yıkılması açısından mühimdi.

Yine bir diğer önemli olay ise Taliban-Amerika anlaşması. Bu anlaşmanın sonuçları ayrı bir tartışma konusu, ama anlaşmanın kendisi tarihi açıdan mühimdir.

Son olarak ise tüm dünyayı saran koronavirüs. Bu, sağlığı/tıbbı ilgilendiren bir konu olmakla beraber çok daha yönlü bir kriz. Dünya yeniden şekilleniyor, küresel güç dengeleri yeniden şekilleniyor, tek kutuplu dünya sona erdi... Ulus devletçilik temellerinden sarsılıyor, küresellik güç kazanacak... Koronavirüs sadece bir sağlık sorunu, bu yönüyle küresel bir sağlık krizi olarka değerlendirilmemesi gerekiyor.... bu süreci iyi okuyanlar, süreçten daha güçlü çıkabilir...

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ise son bir yıl içerisinde dünyada yaşanan en önemli olayları şöyle anlattı:

Bana göre, 2019-2020 yılları arasında en önemli olay elbette korona vakasıdır. Çünkü korona vakası sonraki dönem yeni bir uygarlık yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Tarihin en önemli olaylarından bir tanesi. Bunun sosyolojik, ekonomik, siyasi, dini ve psikolojik büyük etkileri olacak. Dünyada bu anlamda çok büyük değişikliklere tanıklık edeceğiz. Tabii son bir yıl içerisinde dünyada bazı önemli olaylar oldu. Depremler, Avustralya'daki yangın ve siyasal birçok olaylar yaşandı... Mart 2019 – Mart 2020'de ilk kez dünyada bu kadar olaylara tanıklık ettik diyebiliriz. Kısaca dünya büyük bir değişikliğin arifesinde.



Gazeteci-Yazar Mustafa Yılmaz da son bir yıl içerisinde dünyada meydana gelen en önemli olayları şöyle değerlendirdi:

Şu anki duruma bakılırsa en önemli gelişme koronavirüs salgını. İkinci en önemli gelişme Ortadoğu ve işlem dünyasından batıya doğru yaşanan mülteci göçü. Çünkü her ikisi de sonuçkarı itibariyle sadece bir bölgenin değil bütün dünyanın geleceğini şekillendirecek gelişmeler.

Orta Doğu şu andaki bir numaralı gündemi İdlip ve Suriye gelişmeleri. Maalesef Suriye’deki gelişmeler sadece bölgenin değil küresel anlamda bütün dünyanın istikrarını etkileyecek nitelikte.

Artık herkes şunu görmeli Suriye’de istikrar sağlanmadan ve barış ortamı gerçekleştirilmeyeden bölgede bir istikrardan ve barıştan bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Suriye üzerinden bölgeye yönelik bir takım hesaplar yapan küresel güçler de şunu fark etmelidir ki Suriye’deki istikrarsızlık ve kaos ortamı sadece bölgeyle sınırlı kalmayacak ilerleyen süreçte tıpkı koronavirüsü gibi bütün dünyanın etkilemesine neden olacaktır.

Çünkü dünyanın bir bölgesinde çocuklar mülteci durumuna düşerken insanlar demokrasi adı altında hayatını kaybederken milyonlarca nüfusluk ülkeler kaosa sürüklenirken bir başka bölgesinde huzur ve barışın mümkün olmadığı artık çok net bir şekilde görülmüştür

Sonuç olarak batısıyla doğrusuyla Suriyelisi ile Türkiye ailesiyle amerikalısıyla Almanı ya bu dünyayı ya hep birlikte güzelleştirecağız ya da hep birlikte felaketi nereden alacağız.

Tıpkı koronavirüs da olduğu gibi Çin’de gerçekleşen bir hata maalesef bütün dünyayı etkisi altına almış bütün insanlığı endişe ve korkuya sevk etmiştir.

Aynı şekilde Orta Doğu’daki korkular Orta Doğu’daki hatalar Orta Doğu’daki yanlışlıklar İslam dünyasına yönelik bu planlar batı dünyasını da olumsuz etkileyecektir.

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Cengiz Tomar ise şunları kaydetti:

Şüphesiz 2019-2020 yılının en önemli olayı Corona salgını: Hem insan kaybı hem de ekonomik olarak bütün Dünyayı çok kötü etkiliyor ve daha da etkileyecek gibi görünüyor. Diğer bütün meseleleri unutturdu.

Suriye, Libya ve Akdenizdeki rekabet: hem Akdenizdeki enerji kaynaklarının paylaşımı hem de Suriye ve Libya'daki uluslararası rekabet 2019-2020 yıllarınının en önemli siyasi meselesi.

Mülteciler meselesi. Avrupa'ya mülteci akını, mültecilerin zor şartları ve Avrupa'nın aldığı önlemler.

Brexit'te bana göre çok önemli.

Gazeteci-Yazar Yakup Aslan da son bir yıl içerisinde dünyada yaşanan gelişmeler hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

Şüphesiz geçtiğimiz yıl dünya siyaset tarihine iz bırakan hadiseler ile zihinlerimize kazındı. Ben geçtiğimiz yılı ABD’nin ağır kayıplar verdiği yıl olarak adlandırıyorum. Bir yıık ürece baktığımızda hep akla ABD’nin başarısız siyasi ve askeri hamleleri gelmekte. Bu olayları şu şekilde sıralayabiliriz;

ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza attı. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) tek taraflı Golan Tepeleri kararıyla yalnız kalırken, Konseyin diğer 14 üyesi işgal altındaki bölgenin İsrail toprağı olmadığı konusunda birleşti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO), ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurdu. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, buna karşılık, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıkladı.

Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki bir grup asker darbe girişi başlatmaya çalıştı. Amerikan destekli Guaido ve askerler, halkı Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümeti devirmek üzere sokağa çıkmaya çağırdı. Girişim başarısızlıkla sonuçlandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Bunlar önemli gelişmelerdi ancak bu yıl yaşanan en önemli olay İran Devrim Muhafızları’nın lideri Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından şehit edilmesiydi.

Bu olay ABD karşısında bütün insanlığı birleştirdi.

Sadece İslam dünyası değil, dünyadaki Anti-Emperyalist ve Anti-Siyonist bütün siyasi grupların Şehit Süleymani’nin ismi ve mirası etrafında kenetlenmesi ile sonuçlandı. Kasım Süleymani şehadeti ile bütün mazlumlar dünyasını birleştirmiş oldu.

Geçtiğimiz yılın en önemi gelişmelerinden biri de Kasım Süleymani suikastının ardından İran Devrim muhafızlarının ABD üslerine gerçekleştirdiği füze operasyonu idi. İran ABD’ye dokunulamaz tabusunu paramparça etmiş oldu.

Son olarak içinde bulunduğumuz covid19 salgını. Çin'in Wuhan kentinde oraya çıkan koronovirüs dünyayı dehşete düşürmeye yetti. Bu salgun sonrası dünya yeni bir çağa girmiş oldu. Liberalimin çökküşünü ve Kamucu devlet anlayışının çözüm olarak devreye girdiği günleri yaşıyoruz.