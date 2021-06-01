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1 Haz 2021 09:26

'Batılı istihbarat teşkilatları İdlib'deki teröristlerle doğrudan temas kuruyor'

'Batılı istihbarat teşkilatları İdlib'deki teröristlerle doğrudan temas kuruyor'

Diplomatik kaynaklar, Batılı istihbarat teşkilatlarının Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde El Nusra'nın öncülük ettiği Heyet Tahrir'uş Şam (HTŞ) örgütüyle doğrudan temas kurduğu bildirildi.

Diplomatik kaynaklar, İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkelerin istihbarat teşkilatlarının İdlib'deki HTŞ örgütüyle doğrudan temas kurduğunu kaydetti.

Sputnik'e konuşan Moskova'dan bir kaynak, "Mevcut bilgilere göre Batılı ülkelerin özel servisleri, Suriye'de faaliyet gösteren uluslararası terörist gruplarla yalnızca dolaylı olarak değil, aynı zamanda doğrudan temas kuruyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak, ayrıca HTŞ liderlerinin Suriye-Türkiye sınırında İngiliz istihbarat teşkilatı MI6'ten temsilcilerle görüştüğünü belirtti.

'HTŞ'nin terör listesinden çıkarılması yönünde pazarlık' iddiası

Kaynağa göre görüşmede, HTŞ'nin 'terör örgütleri listesinden çıkarılma ihtimali' ele alındı.

Öte yandan kaynak, "Bu amaçla İngiltere tarafı, HTŞ'ye Batılı ülkelere yönelik yıkıcı faaliyetlerinden vazgeçmesini ve bu ülkelerle yakın iş birliği kurmasını teklif etti" bilgisini verdi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1894773
https://tr.mehrnews.com/news/1894773/

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