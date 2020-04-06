Merkel: AB, şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya

TRT Haber'e göre, Merkel, AB'nin koronavirüs salgınının neden olacağı ekonomik krizden güçlü çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Bana göre, Avrupa Birliği şu ana kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya. Tüm üye ülkeleri farklı şekilde etkileyen bir sağlık sorunumuz var." ifadesini kullandı.

Alman Başbakan ayrıca, ülkesindeki kısıtlamaların kaldırılması için bir tarih verilmesinin doğru olmayacağını ve sağlığın öncelikli başlık olması gerektiğini söyledi.

Merkel, hafifletilmesi muhtemel bazı kısıtlamalar içinse adım adım ilerleneceğinin altını çizdi.

Almanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının bin 590'a, toplam vaka sayısının ise 100 bin 186'ya ulaştığı açıklanmıştı.