Velayeti'den BAE'nin iddialarına tepki: Coğrafya bildiriyle değişmez

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İran'a ait üç adayla ilgili iddialarına sert tepki gösterdi.

"Komşu kalıcıdır, misafir ise geçicidir" diyen Velayeti, BAE'nin adalarla ilgili çıkışını eleştirdi. Velayeti, "Siyasi geçmişi yarım asrı bile bulmayan bir ülke, BM kürsüsünden, yüzyıllardır tarihi belge ve haritalarda İran'a ait olduğu tescilli olan adalar hakkında iddialarda bulunuyor" dedi.

Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adalarının tarihsel olarak İran toprağı olduğunu vurgulayan Velayeti, "Coğrafya, bir bildiriyle değişmez. Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adaları İran'a aittir ve öyle kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Velayeti, BAE'nin bölgesel politikalarındaki tutarsızlığa da dikkat çekerek, "Netanyahu'nun sıcak bir şekilde ağırlanmasından bir hafta sonra 'Arap hakları' ve 'İslami dayanışma'dan bahsetmek, bir iddiadan ziyade bir çelişkidir. Kahire'den Beyrut'a kadar kamuoyu, bu ikiyüzlülüğü yargılayacaktır." diye konuştu.

Bölgesel tecrübelerin 'ithal güvenliğin' bir son kullanma tarihi olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Velayeti, "İstikrarını Washington ve Tel Aviv'e emanet eden ülkeler, en nihayetinde iç ve dış politikadaki belirsizliklerle baş başa kalmışlardır" değerlendirmesinde bulundu.