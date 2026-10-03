Yıllardır uygulanan yaptırımlara rağmen İran’ın kalkınması şaşırtıcı

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, ABD’nin bölgedeki kışkırtmalarına son vermek amacıyla Tahran’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Yıllardır uygulanan yaptırımlara rağmen İran’ın kaydettiği kalkınma gerçekten şaşırtıcı” dedi.

İran’ı ziyaret etmeyenlerin bu ülkeyi “her yerin yıkık dökük olduğu, savaş harabesine dönmüş bir yer” olarak hayal ettiğini belirten Pakistanlı Bakan, “Benimle birlikte İran’ı ziyaret eden kişiler, yıllardır yaptırımlar altında kalan bir ülkedeki kalkınmanın boyutunu gördükten sonra büyük bir şaşkınlıkla döndüler” ifadelerini kullandı.

“İran’ın ekonomik kalkınması örnek alınmalı”

İran’ın ekonomik kalkınmasından ders çıkarılması ve örnek alınması gerektiğine vurgu yapan Nakvi, “Eğer onlar 30-40 yıllık ambargolara rağmen bunu başarabildilerse, biz onlardan çok daha ileriye gidebiliriz; bu bizim için oldukça kolay bir işlemdir” diye konuştu.