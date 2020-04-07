Mayısın sonuna kadar salgını kontrol altına almayı umuyoruz

Bugün mecliste düzenlenen açık oturuma katılan İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin konuşma yaptı. Nemeki, İran’da ilk koronavirüs vakanın 19 Şubat tarihinde tespit edildiğni belirterek, “Şu anda virüsle topyekun mücadele etme zamanı, kaynağını tanımlama zamanı değil. Zira ülke geneli bu salgınla karşı karşıya kalmıştır” dedi.

“Salgının zirveye çıktığı dönemde hastanelerin kapısının arkasında tek bir hastanın bile bekletilmemesi İran İslam Cumhuriyeti için büyük bir onurdur" ifadesini kullanan Nemeki, bazı Avrupa ülkeleri ile ABD'nin korona salgınına karşı yenik düştğünü söyledi.

Nemeki, ABD’nin uyguladığı yaptırımların yoğunlaşmasına rağmen salgını yönetme konusunda kabul edilebilir bir adım attıklarını söyleyerek, İran’ın ekonomik savaşta olduğu için üretim ile sanayi sektörünün kapatılmayacağını kaydetti.

Bakan Nemeki, ülkede devam eden korona ile mücadele çalışmalarına ilişkin “Umarım Mayıs ayının sonuna kadar koronavirüs salgınını kontrol altına almayı başarırız” diye konuştu.

İran Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada ülkede yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 739'a, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 60 bin 500'e yükseldiğini bildirmişti.