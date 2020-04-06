İran'dan kovid-19 vakalarına ilişkin son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Son 24 saatte 136 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiğini açıklayan Cihanpur, böylece vefat sayısının 3 bin 739'e çıktığını söyledi.

Cihanpur, son 24 saatte 2 bin 274 yeni tanı konduğunu, toplam koronavirüs vaka sayısının 60 bin 500'e çıktığını belirtti.

Cihanpur ayrıca, bugüne kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 24 bin 236 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti.