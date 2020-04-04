İran Sağlık Bakanlığı: 19 bin 736 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Tahran'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Cihanpur, ülkedeki toplam koronavirüsü vaka sayısının 55 bin 743'e, vefat sayısının ise 3 bin 452'ye yükseldiğini bildirdi.

Son 24 saatte 158 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıklayan Cihanpur, 2 bin 560 yeni vaka daha belirlendiğini söyledi.

Bunlara ilave olarak Cihanpur, bugüne kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 19 bin 736 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti.