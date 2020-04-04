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4 Nis 2020 14:21

İran Sağlık Bakanlığı: 19 bin 736 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı: 19 bin 736 kişi iyileşti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 452'ye yükseldi. Ülkede, son 24 saatte 158 kişi yaşamını yitirdi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Tahran'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Cihanpur, ülkedeki toplam koronavirüsü vaka sayısının 55 bin 743'e, vefat sayısının ise 3 bin 452'ye yükseldiğini bildirdi.

Son 24 saatte 158 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıklayan Cihanpur, 2 bin 560 yeni vaka daha belirlendiğini söyledi.

Bunlara ilave olarak Cihanpur, bugüne kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 19 bin 736 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti.

News Code 1885539

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