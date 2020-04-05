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5 Nis 2020 14:38

İran'da kovid-19 vakalarında son durum

İran'da kovid-19 vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte 2 bin 483 yeni tanı konduğunu, toplam koronavirüs vaka sayısının 58 bin 226'ya çıktığını belirtti.

Son 24 saatte 151 kişinin virüsten yaşamını yitirdiğini açıklayan Cihanpur, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 603'e yükseldiğini söyledi.

Bunlara ilave olarak Cihanpur, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 22 bin 011 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti.

News Code 1885561

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