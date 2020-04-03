İran Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Son 24 saatte 134 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiğini açıklayan Cihanpur, böylece vefat sayısının 3 bin 294'e çıktığını söyledi.

Cihanpur, son 24 saatte 2 bin 715 yeni tanı konduğunu, toplam koronavirüs vaka sayısının 53 bin 183'e çıktığını belirtti.

Cihanpur ayrıca, bugüne kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 17 bin 935 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.