Fiyatlar düşmesine rağmen petrol ürünleri ihracatı durdurulmadı

Petrol Ürünleri İhracatçıları Birliği Sözcüsü Hamid Hüseyni, İran medyasına verdiği röportajda, petrol ürünleri ihracatına dair açıklamada bulundu.

Hüseyni, “Son ayda da Fars Körfezi Yıldızı Rafinerisi’nde üretilen nafta ve benzin ürünlerinin ihracatı durdurulmadı ve halen devam ediyor” dedi.

Hüseyini, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halihazırda neredeyse tüm ülkelere petrol ürünleri ihraç edilmektedir. Fiyatlarda düşüş olmasına rağmen hala ihracat yapıyoruz. Bununla ilgili hiçbir sorun söz konusu değil.

Irak’a ihracat konusunda Hüseyni, “Irak'a ihracat yaklaşık iki hafta durdurulmuştu. Şimdi ise Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile olan Parviz Han ve çoğunlukla Başmak Sınır Kapısı’ndan yapılmaktadır” açıklamasında bulundu.

İranlı yetkili, petrol ürünleri ihracatının azalmasıyla ilgili olarak, “Irak'ta karantina altına olduğu için doğal olarak ülkede benzin tüketimi azalmıştır. Irak'a daha önce alınan petrol ürünlerin sevkiyatı yapılıyor” diye konuştu.