ABD'de petrol fiyatları 0 doların altına düştü

Talep azlığı ve depoların doluluğu nedeniyle, Batı Teksas tipi (WTI) bir varil petrolün mayıs ayı vadeli kontrat fiyatı çöküş yaşadı. Mayıs ayı kontratları salı günü kapanıyor.

Korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler sonrası tüm dünyada azalan ulaşım ve araç kullanımı petrol talebini de düşürdü.

ABD’deki petrol stoklarını bulunduran firmalarda giderler nedeniyle ellerinde fazla biriken petrolü düşük fiyatla piyasaya veriyor.

"OPEC anlaşması yeterli olmadı"

Küresel talepteki azalma nedeniyle petrol fiyatları gerilemeye devam ederken, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün spot piyasadaki varil fiyatı 25,5 dolar seviyesinde olurken Batı Teksas tipi ham petrolün spot fiyatı ise 21 dolar civarında seyrediyor.

Nisan ayı başında OPEC+ üyeleri ve ortakları küresel ölçekte üretimi yüzde 10 azaltmaya karar vermişti. Bu oran petrol üretimini düşürmek konusunda şimdiye kadar üzerinde uzlaşmaya varılan en büyük miktar olarak tarihe geçti.

Ne var ki, bazı uzmanlara göre bu kesinti de yeterli değil. Axicorp Küresel Pazar Stratejisti Stephen Innes “OPEC+ anlaşmasının petrol fiyatını dengelemek için yeterli olmayacağını piyasaların anlaması uzun sürmedi” diyor.

ABD'de stok kapasitesi dolmak üzere

Kısa süre içerisinde ABD’nin stok tutma kapasitesini aşacağı ve bu nedenle fiyatların daha da düşebileceği öngörülüyor.

Bu noktaya gelindiğinde petrol firmalarının daha büyük zarar etmemek için hangi fiyata olursa olsun varilleri ellerinden çıkarmak isteyeceği düşünülüyor.

Kaynak: Euronews