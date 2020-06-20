IKBY: Türkiye egemenliğimize saygı göstermeli

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Cuma akşamı yaptığı açıklamada Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin gelişmeleri "büyük bir acı ve kaygıyla" izlediğini söyledi.

Operasyonları kınadıklarını söyleyen Adil, "Türkiye Cumhuriyeti'nden topraklarımızın ve vatanımızın egemenliğine saygı göstermesini; PKK'dan da operasyon düzenlenen bölgeleri terk etmesini ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin sınır bölgelerinde gerginliğe neden olmamasını talep ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) saldırıda dört PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.

Bakanlık daha sonra Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında çıkan çatışmada Ömer Kahya isimli Türk askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: T24