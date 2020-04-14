  1. Ekonomi
14 Nis 2020 11:50

Petrol fiyatları yükselmedi

Petrol fiyatları yükselmedi

OPEC+ ile ABD'nin petrol üretiminde günlük 20 milyon varil kesintiye gitmesine rağmen petrol fiyatları yükselmedi.

Sektör gözlemcileri petrol üreticilerinin koronavirüs yüzünden talebin azaldığı ve stokların hızla dolduğu pazarda dengeyi sağlamak için daha çok yolu olduğunu söylüyorlar.

Günler süren görüşmelerin ardından Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman petrol üreten ülkelerin neredeyse küresel üretimin %20'sine denk gelen günlük 20 milyon varillik bir kesintiye gitmeyi kabul ettiklerini açıklamıştı.

Petrol fiyatları bu kesintiyle biraz kıpırdandı ve Brent petrol fiyatları %1.5 artmış olsada ABD ham petrolü günü ekside tamamladı.  

Kaynak: Hürriyet

News Code 1885760

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