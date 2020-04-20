Petrol depolama kapasitelerinin dolması ile geriledi

Petrol fiyatları, üretim kısıntılarının talepteki çöküşün etkisini giderememesinin ardından dünyada ham petrol depolama kapasitesinin hızla dolmasının etkisi ile düşüşünü sürdürdü ve 20 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine indi.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, OPEC + koalisyonu ve diğer üreticilerin üretim kısıntısı anlaşmasının küresel ekonominin durma noktasına gelmesinden dolayı talepteki çöküşü dengeleyememesi ile birlikte geçen hafta değerinin beşte birini yitirmesinin ardından yüzde 16 düşerek varil başına 15 dolar civarına indi. Mevcut Mayıs kontratının vadesi Salı günü dolacak ve daha aktif işlem gören Haziran vadeli kontrat, beş katı fazla işlem hacmi ile birlikte değerinin üçte biri kadarını kaybetti. Küresel gösterge Brent petrolü sadece yüzde 1 civarında geriledi.

ABD göstergesi Batı Teksas petrolünün (WTI) kısa vadeli kontratı, ABD'nin en büyük petrol depolama merkezi Cushing, Oklahoma'da depoların dolma noktasına gelmekte olduğuna ilişkin endişelerin etkisi ile sonraki vadeye oranla büyük bir iskonto ile işlem görüyor. Bu durum ayrıca New York ve Londra petrol fiyatlarının da birbirinden kopmasına neden oldu. Teksas'taki bazı alıcılar bazı petrol akışları için 2 dolara kadar daha az fiyat veriyorlar ve bu durum, Amerikalı üreticilerin yakında müşterilerine petrollerini almaları için para ödeme ihtimalini yükseltiyor.

OPEC + koalisyonunun günlük 9.7 milyon varillik üretim kısıntısı kararı talepte meydana gelen düşüşün oldukça altında kalıyor. Çin Cuma günü onlarca yıl sonra ilk kez ekonomisinin küçüldüğünü duyururken, bu durum, henüz koronavirüs kaynaklı kısıtlamaların kaldırılmadığı ABD ve Avrupa'da olacakların bir öncü göstergesi olarak nitelendiriliyor. Ancak iyimserliği artırabilecek bazı gelişmeler de mevcut. New York'ta ve Avrupa'da virüsten en çok etkilenen ülkelerin bazılarında ölüm oranları düşüyor.

Singapur'da Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, "Mevcut fiyatlar, OPEC + kısıntılarının yetersiz olduğunu ve petrolün kaderinin bir kez daha virüsün insafına kaldığını gösteriyor," dedi ve "ABD'de karantina önlemlerinin kaldırılmasına yaklaşana dek, petrol düşüşünü sürdürebilir ya da mevcut seviyelerde bant seyrine girer" şeklinde görüş bildirdi.

Mayıs vadeli WTI, Nymex piyasasında, geçen hafta yüzde 20 düştükten sonra yüzde 16 daha kaybederek Singapur saati ile 12:08'de varil başına 15.27 dolara geriledi. Kontrat 14.47 dolara kadar inerek Mart 1999'dan beri en düşük seviyesini gördü. Haziran kontratı yüzde 5.1 düşerek 23.75 dolara indi.

Haziran vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, geçen hafta yüzde 10.8 kaybettikten sonra, yüzde 0.9 düşerek varil başına 27.84 dolara geriledi. Kontrat aynı vadeli WTI'a kıyasla 4.09 dolar primli işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg