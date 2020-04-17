İran Ordusu'ndan "Ulusal Ordu Günü" mesajı: Çok güçlüyüz

İran'da bugün "Ulusal Ordu Günü" nedeniyle İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) başkent Tahran'daki türbesinin önünde üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla İran Silahlı Kuvvetleri'nin askeri geçit yerine düzenlediği "hizmet geçit töreni "isimli merasim başladı.

Törende konuşma yapan İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, İran Ordusu'nun düşmana karşı güçlü ve sağlam bir şekilde durduğunu belirterek, "Bugün ordu o kadar güçlü bir seviyele ulaştı ki çeşitli alanlarda yer alabilir" dedi.

"Orduda görev yapan vatan evlatları Devrim Muhafızları ve Polis Teşkilatı'ndaki kardeşleriyle birlikte ülke sınırları muhafaza etmektedir" ifadesini kullanan Tümgeneral Musevi, şunları kaydetti:

"İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, Hava Savunma Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'ndeki vatan evlatları ülkenin toprak bütünlüğünün koruyucularıdır ve İran bayrağını yükseltmiştir"

Tümgeneral Musevi, yeni tip koronavirüsle (kovid-19) mücadele kapsamında, 11 binden fazla ordu sağlık personelinin hastalara hizmet sunmakta olduğunu kaydetti.