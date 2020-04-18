İran yapımı uzak mesafe uçabilen İHA yakında tanıtılacak

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Koordinatör Yardımcısı General Hadiyan, Mehr'e verdiği özel demeçte hava kuvvetlerinin kazanımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

General Hadiyan, “İran Silahlı Kuvvetleri, Şehit Korgeneral Süleymani’nin liderliğinde askeri danışmanlık hizmeti şeklinde Irak ve Suriye'deki direniş ekseninde büyük işlere imza atmış ve Siyonist Rejim ile emperyalistlerin politikalarını çökertmiştir” dedi.

Terör örgütleriyle mücadeleye dair General Hadiyan, "İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü, gönüllü halktan oluşan güçler ve İran Ordusu Hava Kuvvetleri terör örgütü IŞİD’i yok etme konusunda önemli bir rol oynamıştır” ifadesini kullandı.

Hava kuvvetlerinde uzak mesafe uçabilen insansız hava aracı (İHA) konusunda iyi çalışmaların yapıldığını aktaran General Hadiyan, bunların gelecekte yapılacak tatbikatlarda veya özel münasebetlerde görücüye çıkarılacağını duyurdu.

General Hadiyan, hava kuvvetlerinin güçlü bir İHA filosuna sahip olduğunu dile getirerek, “ABD ve bölgedeki kukla devletleri özellikle sahte Siyonist Rejim İran’ın direniş eksenindeki İHA gücünü de iyi biliyorlar” diye konuştu.