Neden İran ordusu dünyanın en güçlü orduları arasında?

MHA Türkçe Servisi - İran İslam Cumhuriyeti Ordusu ve genel olarak İran Silahlı Kuvvetleri başta Arap bölgeleri olmak üzere diğer dünya ordularının yapısından farklı ve benzersiz bir özelliğe sahiptir. İran Ordusu'nu diğer dünya ordularından farklı ve güçlü yapan özellikler nelerdir?

ABD'li politikacılar, Amerikan halkını ve değerlerini savunmak için değil, insan gücünü orduda tumak için onların moralini güçlendirmeleri gerekiyor. Özellikle Amerikan askerleri uzun süredir motivasyonları olmadan sadece cinayet yapmak için Orta Doğu'da bulunmaktadır.

Bazı Arap ülkelerinin TV kanallarında, silahlı kuvvetlerin Hollywood filmlerinde gördüğümüz gibi inanılmaz, gerçek dışı ve şaşırtıcı şeyler yaptığını görüyoruz. Arap krallarının resimleri ve düzenli geçit törenleri sadece medya kanallarında özetlenebilir ve bunların dışında, tek yapabilecekleri muhalefeti bastırmaktır.

Bazıları da kiralık ordulara sahipler. Modern askeri teçhizatın ithalatı, bu ülkelerin günlük ihtiyaçlarını aşıyor ve askeri bütçelerindeki artış eğitim ve ekonomik altyapıyı yok edecek kadar büyüktür. Ancak ilginç olan şey onların bu modern askeri teçhizatı bile kullanamamaları ve başka bir ordu kiralamak zorunda kalmalarıdır.

Çoğu Avrupa ülkesinde de durum bundan daha iyi değil. Bu ülkelerde ordunun görevi sadece sınırları kontrol etmektir ve askeri tehditler karşısında ne gibi bir önlem alması gerektiği belli değil.

Ahlaka önem vermemek, intihar ve çılgın davranışlar ABD ve bazı ülkelerin ordularının özelliklerindendir. Kadınların ABD, Siyonist Rejim ve bazı Avrupa ülkelerinin ordularındaki varlığı sadece sömürü içindir. Başka bir deyişle kadınlar Amerikan ve Siyonist askerleri için cinsel bir avdır.

Bazı diyasi gruplarda, silahlı kuvvetler uluslar karşısında bir baskı aracı olarak insanları desteklemek için değil, hükümetlerin siyasi istikrarını güçlendirmek için kullanılır. "6 günlük savaş" kelimesi, Arap çatışmaları tarihinde Arap orduları için aşağılayıcı bir kelime olarak kaldı. İlginç olan, bu yenilgilerden yıllar sonra, İslami Direniş grupları Siyonisr Rejim'in karşısında durarak bu tarihi aşağılanmayı telafi edebilmesidir.

Günümüzde İran Ordusu ve Silahlı Kuvvetleri bağımsızlığa ve halkın desteğine sahip olduğu için tüm alanlarda güçlü bir ordu olarak bilinmektedir. İran Silahlı Kuvvetleri hakkında bilinmesi gereken şey, bu kuvvetlerin görev alanını değiştirme yeteneğine sahip olmasıdır. Örneğin savaş döneminde askeri açıdıdan hazırlıklı olmaları gibi barış zamanında da sosyal, kültürel ve kamu hizmetleri sektörlerinde performans sergilemeye hazırlardır.

Bu nedenle, İran Silahlı Kuvvetleri öngörülemeyen olaylar ve son koronavirüs salgını gibi olaylarda büyük ve etkili bir mevcudiyete sahiptir.

İran Silahlı Kuvvetleri, şehadet kültürü kavramına önem veren hem manevi hem de askeri gelişimde önemli bir ideolojiye sahiptir. Bu nedenle bu askeri yapıda savaşmak için güç veya motivasyon eksikliği diye bir şey yoktur.