İran'da yerli imkanlarla üretilen radar sistemleri tanıtıldı

İran'da yerli imkanlarla üretilen "Halic-i Fars" ve "Murakib" adlı radar sistemleri bugün sabah saatlerinde İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi ve Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd'in katıldığı bir törende tanıtıldı.

Uzun menzilli ve stratejik "Halic-i Fars" radar sistemi, balistik füzeleri ve radardan kaçma kabiliyetine sahip olan tüm hedefleri tespit edebiliyor.

Üç boyutlu ve uzun menzilli "Murakib" radar sistemi de orta ve düşük irtifalarda uçan İHA'ları ve radardan kaçan hedefleri tespit etme kabiliyetine sahiptir.