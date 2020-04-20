Ruhani ile Aliyev telefonda “koronavirüs”ü görüştü

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, bugün akşam saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Ruhani bu görüşmede, İran’da alınan tedbirler sayesinde koronavirüs kaynaklı can kaybı ve vaka sayılarının azaldığını belirterek, bu başarının halkın sağlık yetkilileriyle yaptığı işbirliği çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.

İran ile Azerbaycan arasındaki iyi ve dostane ilişkilere dikkati çeken Ruhani, iki ülkenin zor günlerde birbirinin yanında olduğunu belirtti.

Hasan Ruhani, Tahran-Bakü işbirliğin arttırılması ve ortak anlaşmaların yürürlüğe girmesinin büyük önem taşıdığını kaydederek, “Umarım iki ülke arasında varılan mutabakatlar özellilkle de Reşt-Astara demiryolu projesi en iyi şekilde yürürlüğe girecektir” dedi.

Ruhani, Ramazan ayının gelişini de Azerbaycan halkı ve hükümetine kutlayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin bütün alanlarda geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İlham Aliyev de bu görüşmede Azerbaycan’ın koronavirüse karşı verdiği mücadeleye dikkati çekerek, bu hususta alınan tedbirlere rağmen İran-Azerbaycan arasındaki ortak projelerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ayrıca İran’ın koronavirüsle mücadelede ulaştığı başarıları takdir ederek, Ramazan ayını gelişi nedeniyle İran halkı ve hükümetini tebrik etti.