Azerbaycan'a giriş ve çıkış kısıtlamaları uzatıldı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, Azerbaycan devlet sınırında giriş ve çıkışa getirilen kısıtlama süresinin 31 Mayıs 2020 tarihine dek uzatıldığı bildirildi.

Açıklmada, "Kovid-19 salgını ile ilgili dünyadaki durum analiz edildi ve virüsün ülkede geniş yayılmasını önlemek amacıyla kargo ve charter uçuşları hariç, Azerbaycan Cumhuriyeti arazisine kara ve hava yolu ile giriş ve çıkışa getirilen kısıtlama 31 Mayıs 2020 tarihine dek uzatıldı." denildi.

Kaynak: Yeni çağ