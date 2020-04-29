Bahreyn'deki siyasi mahkumlar için kampanya başlatıldı

Londra merkezli El-Kuds el-Arabi gazetesinde yer alan habere göre, dünyanın 22 kentinden aktivistler, Bahreyn'deki siyasi mahkumların serbest bırakılması için YouTube'da geniş çaplı bir kampanya başlattı.

Bu hareket, yeni tip koronavirüs salgının Al Halife rejimi hapishanelerine yayılması ve Bahreynli yetkililerin bu mahkumların sağlığına aldırış etmemesiyle ilgili endişeleirn artmasıyla başlatıldı.

Al Halife rejiminin hapishanelerinde tutuklu bulunan bu mahkumların çoğu kötü fiziksel durumlarına rağmen serbest bırakılmamıştır. Hareket, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İrlanda, İsviçre, Hollanda, Portekiz, Azerbaycan da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki çeşitli dillerde "Bahreyn'deki Mahkumları Serbest Bırakın" başlığıyla başlatıldı.

Tutukluların ailelerinin yanı sıra muhalefet ve uluslararası kurumlardan gelen raporlar, koronavirüsün Bahreyn'de yayılmasına rağmen, bu ülkenin yetkililerinin virüsle mücadele için hapishanelerde herhangi bir tedbir almadığını gösteriyor.