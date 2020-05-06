Azerbaycan ve BAE Dışişleri Bakanları görüştü

Azerbaycan Dışişleri Baknalığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiği bildirildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliği konuları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakanlar tarafından yeni tip koronavirüsle mücadele konusu görüşüldü ve bu konuda karşılıklı desteğin güçledirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: Yeni Çağ