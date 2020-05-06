  1. Azerbaycan
6 May 2020 15:44

Azerbaycan ve BAE Dışişleri Bakanları görüştü

Azerbaycan ve BAE Dışişleri Bakanları görüştü

Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Azerbaycan Dışişleri Baknalığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiği bildirildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliği konuları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakanlar tarafından yeni tip koronavirüsle mücadele konusu görüşüldü ve bu konuda karşılıklı desteğin güçledirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: Yeni Çağ

News Code 1886291

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 6 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler