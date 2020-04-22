Karabağ semalarında Azerbaycan ordusuna ait İHA vuruldu

Karabağ'daki cephe hattında Azerbaycan'a ait bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

Sözde Karabağ Cumhuriyeti’nin Savunma Bakanlığı, son dönemde cephe hattında Azerbaycan tarafından keşif amaçlı uçuşların sık sık yapıldığını ileri sürdü.

Ermeni basınına göre açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21 Nisan’da benzeri bir keşif teşebbüsü gerçekleşti. Savunma Ordusunun, güney bölgede konuşlu hava savunma birlikleri, Azerbaycan’a ait “Orbiter” keşif İHA’sinin Karabağ hava sahasına girdiğini tespit ederek saat 13:07’de bu İHA’yı vurdu"