Naziler gibi davranma dönemi çoktan sona ermiştir

İran İslami Tebliğ Kurumu Başkanı Hüccetülislam Muhammed Kumi, Almanya’nın Hizbullah’ı terör örgütü tanıma kararına tepki gösterdi.

Hüccetülislam Kumi, Almanya Başbakanı Angela Merkel’e seslenerek, “Sizin askeri üsleriniz ABD yönetimi ve terörist başkanının emri altında ve IŞİD’i yok edenleri hedef almakta kullanmak için serbesttir. Ama camileriniz özgürlük yanlısı Hizbullah’ı seven vatandaşlarınız için kapalıdır” dedi.

Muhammed Kumi, “Holokast hakkında en küçük bir tereddüde ya da bu konuda bir sorunun sorulmasına izin verilmediği bir ülkede özgürlük yanlısı olmak tabii ki suç olabilir” ifadelerini kullandı.

Hüccetülislam Kumi, “Almanya yönetimi şunu bilmelidir ki Naziler gibi davranma dönemi sona ermiştir. Almanya halkı da birçok Avrupa ülkesi gibi kimlik krizi yaşıyor. Çünkü hükümetleri onların milli kimliğini Amerika’nın siyasi sömürgeciliği dahilinde tanımlamıştır” değerlendirmesini yaptı.

İran İslami Tebliğ Kurumu Başkanı, “Almanya yönetimi, zorba güçlerin övgüsünü almak için özgürlük yanlısı Müslüman vatandaşların haklarını görmezden gelmemelidir. Merkel hükümetinin Siyonist Rejim’e olan hizmetleri ve çocuk katili rejimin politikasına uyması insan haklarından yana olduğunu iddia eden Almanya’nın yararına değildir” diye konuştu.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, 30 Nisan’da Lübnan Hizbullah Hareketi'ni terör örgütü ilan ederek, ülkedeki siyasi kanadının faaliyetlerde bulunması yasakladı.

Yasak kararın ardından Hizbullah’ı destekleyen vatandaşların buluşma yerleri olduğu söylenilen birkaç cami ve derneğe baskın düzenlenerek Hizbullah adına çalışanlar gözaltına alındı.

Almanya geçen yıl siyonist rejimin tüm diplomatik baskılarına rağmen Hizbullahı terör listesine almayacağını açıklamıştı.

Hizbullah’ın askeri kanadı, 2013 yılında Avrupa Birliği tarafından terör örgütleri listesine dahil edilmişti. ABD ve Siyonist Rejim de, uzun zamandan beri Almanya’ya Hizbullah’ı yasaklaması için baskı yapıyordu.