Erakçi: Hem savaşa hem de diplomasiye hazırız

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD merkezli NBC News kanalına verdiği röportajda, İran'ın her türlü askeri saldırıya karşı koymaya hazır olduğunu vurguladı.

Erakçi, "Savaşın yeniden başlamasına tamamen hazırız. Tekrar ediyorum, kıyamet savaşına bile varacak her türlü yeni saldırı karşısında dimdik duruyoruz. Ama aynı zamanda diplomasiye de hazırız. Seçim Başkan Trump'a kalmış." dedi.

Tahran'ın ABD’ye sunduğu yedi günlük plana ilişkin Erakçi,"ABD bazı belirli işleri yerine getirirse boğazı açmaya hazırız. Bunlar yeni girişimler değil, saygı duyulmasını istediğimiz haklarımızdır” ifadesini kullandı.

Bakan Erakçi sözlerine şöyle devam etti:

"Masada çok makul bir plan var. Eğer sebepsiz yere reddederlerse, bu onların hatasıdır. Ve şunu da söylemeliyim ki, Başkan Trump'ın bu anlaşmayı reddettiğini duyduk, ancak arabulucular aracılığıyla resmi bir yanıt bekliyoruz."

İran’ın nükleer programına değinen Dışişleri Bakanı Erakçi, "Barışçıl amaçlarla yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirdik ve bu, NPT'deki taahhüdümüz çerçevesindedir. NPT'yi ihlal etmedik. Elbette sorular var. Bu soruyu geçmişte müzakereler sırasında yanıtladık ve tekrar yanıtlayabiliriz. Askeri müdahaleye gerek yoktu” diye konuştu.

