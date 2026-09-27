Güney Afrika'da iki ayrı silahlı saldırı: 27 ölü, 26 yaralı

Güney Afrika'nın Johannesburg ve Cape Town çevresinde gerçekleşen iki ayrı silahlı saldırı, ülkede güvenlik kaygılarını artırdı.

İlk saldırı, yerel saatle 21.30 civarında, Johannesburg'un yaklaşık 80 kilometre uzağındaki Wedela kasabasında meydana geldi. Burada, saldırganlar bir işletmeye uzun namlulu otomatik silahlarla saldırarak 17 kişinin ölümüne ve 15 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İkinci saldırı ise Cape Town yakınlarındaki Lwandle bölgesinde, bu sabah 02.00 sularında yemek satışı yapılan bir tezgahın yakınında gerçekleştirildi. Bu olayda da 10 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

Polis, her iki saldırının sorumlularının yakalanması için geniş çaplı bir insan avı başlattı, ancak şu ana kadar herhangi bir gözaltı yapılmadı.