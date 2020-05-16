İran'dan "Kudüs Günü Yürüyüşü" açıklaması

Uluslararası Kudüs Kongresi Başkanı Ayetullah Alirıza Aafi, düzenlediği basın toplantısında 'Kudüs Günü' yürüyüşlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Ayetullah Arafi, "Ülkedeki mevcut durum nedeniyle, bu yıl 'Kudüs Günü' yürüyüşü yapılmayacaktır; ancak az riskli beyaz ve sarı bölgelerde mübarek Ramazan ayının son Cuma namazı kılındıktan sonra 'Kudüs Günü' bildirisi de açıklanacaktır. Salgın sorunu olmayan dünyanın bazı ülkelerinde de yürüyüşlerin yaılması muhtemeldir. Ancak başkent Tahran'da sembolik bir arabalar konvoyu yapılacaktır" dedi.

Ayetullah Arafi ayrıca, bu yılkı 'Kudüs Günü' yürüyüşlerinin eksikliklerini telafi etmek için 18 ve 19 Mayıs'ta internet üzerinden canlı olarak Uluslararası Kudüs Kongresi etkinliği düzenleneceğini belirterek, bu etkinliğe dünyanın 18 farklı ülkesinden konuklar katılacağını bildirdi.

Uluslararası Kudüs Kongresi Başkanı bu kongrenin adobe connect yazılımını kullanarak yürütüleceğini ve Live.alarbaeen.ir internet adresinden canlı olarak yayınlanacağını açıkladı.

İmam Humeyni'nin düşüncesinde Kudüs, Siyonist Rejim'in devlet terörizmi, Kudüs'ün kurtuluşu, Filistin ve insan hakları meseleleri, aşırıcılık, terörizm, Yüzyılın Anlaşması ve ABD'nin işgal hileleri kongrede ele alınacak konulardır.