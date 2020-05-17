Zarif "Dünya Kudüs Günü"nde Instagram'da konuşma yapacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, önümüzdeki Cuma günü "Dünya Kudüs Günü'' münasebetiyle Instagram üzerinden canlı olarak konuşma yapacak.

"AL-Quds Day" Instagram sayfası, "Dünya Kudüs Günü'' münasebetiyle yapılacak programa Dışişleri Bakanı Zarif'in ana konuşmacı olarak katılacağını bildirerek, canlı programa Filistin uzmanlarının da iştirak edeceğini belirtti.

İran'da genel olarak Filistin'e destek için ramazan ayının son cumasında "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri yapılıyor.

Bu sene koronavirüs nedeniyle Kudüs Günü törenleri "beyaz bölge" olarak tanımlanan düşük riskli 218 ilçede cuma namazında toplantı şeklinde gerçekleştirilecek. Kırmızı bölge olan Tahran'da ise Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yalnızca araç geçişleriyle yapılacak.