Erdoğan: Okulları eylülde açıyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

- Ülkesine ve halkına hizmet için koşturan kamu görevlilerine pusu kuranları, darp edenleri asla unutmayacağız.

- Siyasette kurdukları ittifakı, sahada devlete saldırmak üzere genişletenlerin hesabını millerimiz sandıkta görecek.

- Milletvekili pazarı kurmaktan terör örgütleriyle ittifaka, her türlü kepazeliği sergileyip üzerini demokrasi kılıfıyla örtmeye çalışanlar için yolun sonu görünmüştür.

- Buldukları her fırsatta darbe, kaos çığırtkanlığı yapanlar cevabını milletimizden alacaklardır. Ülkenin ortak değerlerini istismar ederek yıllarca ayakta kalanların foyaları birer birer ortaya çıkıyor. Türkiye önümüzdeki dönemde sadece salgını yenmekle kalmayacak, bu hastalıklı siyasetin temsilcilerinden de kurtulacaktır.

- Bu vesileyle bir kez daha salgın döneminde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız başta olmak üzere milletimize hizmet etmek için çalışan Vefa Sosyal Destek gruplarına teşekkür ediyorum. Sağlık personelimize, güvenlik güçlerimize, tüm emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum.

- Türkiye'nin salgınla mücadelesi başarıyla sürüyor.

- Bu haftaki kabine toplantımızın en önemli konusu koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerdi. Ancak bizim salgının üstesinden gelmemiz yetmiyor, bu salgın tehdidinin tamamen ortadan kalkması sorunun tüm dünyada çözümüyle mümkündür. Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı tamamen kapatıp, günlük hayatı tamamen durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz.

- Yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz. Maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz.

- Her hafta altını ısrarla çizdiğim gibi ne ülkemizde ne de dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hayatımızı tedbir öncelikli yeni düzene göre yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz. Maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Sokakta, iş yerinde, toplu taşıma araçlarında en az 1.5-2 metre fiziki mesafe bırakmaya özen göstereceğiz. Ellerimizi her fırsatta yıkayacağız. Salgınla mücadelenin en etkili yöntemi olarak ifade ettiğimiz, maske, mesafe, temizlik üçlüsü hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelecek.

- Zorunlu olmadıkça dışarı çıkıp kalabalığa karışmamak çok önemli. Hastanelerimizde tedavi gören vaka sayılarımız oldukça düşük düzeyde. Açacağımız yeni hastanelerle sağlık altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Temizlik malzemeleri konusunda sıkıntımız yok.

- Başakşehir'deki hastaneyi Japonya başbakanı ile perşembe günü açıyoruz. Hastanemizin adını Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi olarak netleştirdik. Çam bizleri, Sakura Japonyayı simgeleyecek.

- Artık koronavirüs veya benzeri salgın hastalıklara karşı daha hazırlıklıyız. Her gün kamuoyu ile paylaşılan veriler, salgının yatay çizgiye çekildiğini gösteriyor. Yeni vaka sayısını en kısa sürede kesmemiz gerekiyor. Hayata geçirmeye başladığımız normalleşme takviminin sürmesi, ancak vaka sayısının sıfırlanmasıyla mümkündür. Salgının seyrinde olumsuz yönde gelişmeler olursa bazı tedbirleri belki çok daha sert bir şekilde uygulamak zorunda kalabiliriz. Vatandaşlarımızın belirlenen kurallara uymasını tekrar tekrar rica ediyorum.

- Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçrilmesinde dikkat edilecek hususları belirleyen rehberler yayımlandı. Arefe gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.