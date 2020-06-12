Petrol Nisan sonundan bu yana ilk haftalık kaybına yöneldi

Petrol fiyatları, ABD'de koronavirüs salgınının ikinci dalgasının zaten kırılgan olan ekonomik toparlanmayı rayından çıkarabileceği korkuları ve artan stokların arz fazlasına ilişkin endişeleri yeniden ön plana çıkarması ile birlikte Nisan sonundan bu yana ilk haftalık kaybına yöneldi.

Piyasa geçen haftasonu OPEC + koalisyonunun üretim kısıntılarını uzatma kararını, ABD'de ham petrol stoklarının rekor seviyeye yükselmesi ve Fed'in pandeminin ekonomiye uzun süreli hasar verebileceği yolundaki uyarısı ile birlikte fazla dikkate almadı. Petrol ayrıca, enfeksiyonlardaki hızlı artıştan dolayı diğer piyasalara hakim olan olumsuz havadan da etkilendi ve fiyatlar varil başına 36 dolar seviyesinin altına yöneldi.

Ham petrol, nisan ayında sıfır seviyesinin altına indikten sonra, üretim kısıntılarının arz bolluğunu azaltması ve koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin tüketimi güçlendirmesinin etkisi ile ralli yaptı. Ancak toparlanmanın düzensiz ve istikrarsız olması bekleniyor. Barclays Plc, piyasanın halihazırda talepte en hızlı toparlanmayı ve arzda en keskin düşüşü görmüş olduğu tahmininde bulundu. Goldman Sachs Group Inc. ise zayıf rafineleme marjlarından dolayı beklentilerini aşağıya çevirdi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD'nin koronavirüs vakalarında yeniden bir sıçrama olsa bile ekonomiyi kapamaması gerektiğini söylerken, 2 milyondan fazla Amerikalı koronavirüse yakalandı. ABD'nin bazı bölgelerinde görülen hızlı vaka artışları, ülkenin genel vaka sayısının bu hafta başında yalnızca yüzde 1 artarak Mart ayından bu yana en düşük artışını göstermesine rağmen bazı uzmanları endişelendirdi.

Singapur'da ING Bank NV emtia strateji müdürü Warren Patterson, "Petrol piyasası bir geri çekilmenin eşiğinde. Zira fiyatları gerçek temel göstergelerin biraz önünde gidiyordu," dedi ve "Piyasa arz fazlasından açığa doğru hareket ederken, stoklar yüksek seviyelerini koruyor ve rafineleme marjları halen çok zayıf" değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, Perşembe günü yüzde 8.2 düştükten sonra 61 sent ya da yüzde 1.7 kayıpla Singapur saati ile 12:05'te varil başına 35.73 dolara geriledi. Kontrat bu hafta yüzde 10 değer kaybetti.

Ağustos vadeli Brent petrol, ICE Futures Europe piyasasında, önceki seansta yüzde 7.6 ile 21 Nisan'dan bu yana en büyük düşüşünü gerçekleştirdikten sonra yüzde 1.3 gerileyerek varil başına 38.05 dolara indi. Kontrat bu hafta yüzde 10 düştü ve Nisan sonundan bu yana ilk haftalık kaybını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Bloomberg