ABD'yi süper güç olarak gösteren tüm semboller çökmek üzere

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün İmam Hüseyin (as) subay eğitim üniversitesinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "İstikbarın belini kırmak için hazırlanıyoruz ve Allah'ın yardımıyla başta ABD olmak üzere düşmanlarımızın çöküşüne tanık olmaktayız. Günümüzde ABD'nin halkına karşı gerçek yüzü Amerikan bayrağının yakılacağı kadar ortadadır. Bu bir ulusun yöneticilerine nefretini gösteriyor" dedi.

ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarına dikkati çeken Tümgeneral Selami, "Biz Allah'ın yardımı ve yüce liderimizin düşüncelerinden yola çıkarak yaptırımları geride bıraktık. ABD, en zor ekonomik koşullarda koronavirüsün yayılmasını önlemekten aciz; ancak İran'da hem yüce liderimiz hem de diğeleri salgına karşı mücadelede başarılı performans sergiledi" ifadelerinde bulundu.

Tümgeneral Selami, İran'a ait petrol tankerlerinin Venezuela'ya taşıdığı akaryakıt hakkında, "Biz gücümüzü herkese gösterdik. Sergilediğimiz en büyük güç de gemilerimizin Fars Körfezi açıklarından Venezuela'ya kadar hareket etmesiydi. Bugün İran milleti güçlü bir şekilde sorunlarla başa çıkmaktadır" diye konuştu.