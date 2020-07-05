İranlı komutan: Ülkenin hava sahası özen ile izlenmektedir

İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, Kum eyaletinde yer alan Fordu'daki Hz. Masume (sa) Hava Savunma Grubu'nu ziyaret etti.

Burada incelemede bulunan Tuğgeneral Sabahiferd, "Ülkenin hava sahası 24 saat boyunca Hava Savunma Kuvvetleri tarafıdnan dikkatle izlenip kontrol edilmektedir” dedi.

Tuğgeneral Sabahiferd, "Hava Savunma Kuvvetlerinin misyonu savaş ve barış döneminde farklı değil ve aralıksız olarak devam ediyor. Hava savunma çalışanları ülkenin kaydadeğer kazanımlarını korumakta önemli bir role sahiptir” ifadelerinde bulundu.

İran Hava Savunma Karargahı komutan vekili Tuğgeneral Rahimzade geçenlerde yaptığı açıklamada, bölge ötesi güçlerin komşu ülkelerdeki tüm askeri faaliyetlerinin hava savunma sistemleri tarafından izlenmekte olduğunu belirtmişti.