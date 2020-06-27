Yolsuzlukla mücadele güçlü birçimde devam etmeli

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, yargı yetkilileri ve bazı yargıçların katılımıyla düzenlenen ulusal yargı konferansına video konferans yöntemiyle iştirak ederek bir konuşma gerçekleştirdi.

Devrim Lideri, Yargı Erki'nin başlattığı yolsuzlukla mücadelesine değinerek, "Bu dönemde zirveye ulaşan yolsuzlukla mücadele, ihmal edilmeksizin hukuk ve adalet çerçevesinde güçlü biçimde devam etmeli." dedi.

Koronavirüs salgınının daha sona ermediğini anlatan İslam Devrimi Lideri, "Tüm vatandaşlar ve yetkililer sağlık protokolleri ciddiye alıp koronavirüsün tekrardan yayılmasını önlemeye çalışmalı" tavsiyesinde bulundu.

Ayetullah Hamanei, sözlerine şöyle devam etti:

"İhmal edilmeden yapılan yolsuzlukla mücadele vatandaşlara umut veriyor, çünkü mali ve ekonomik yolsuzluk koronavirüs gibi çok tehlikeli ve bulaşıcı bir virüstür. Koronavirüs ve Yolsuzluk Virüsü arasındaki tek fark, el yıkama yöntemiyle koronavirüsün giderilmesidir. Ancak Yolsuzluk Virüsü ile başa çıkmanın tek yolu bu suçu işleyenin elini kesmektir."

Yargı Erkinin başarılı faaliyetlerinin medyada yansıtılması gerektiğini vurgulayan Devrim Lideri, "Ne yazık ki, film denetimi alanındaki bazı ilgili yetkililerin ihmali nedeniyle, İslam Cumhuriyeti'nin yargı temelini sorgulayan bazı filmlerin gösterilmesine tanık oluyoruz. Batılılar ise gerçekliğin tersine mahkeme sürecini anlatan filmlerinde hakiki adaletin hakim olduğunu gösteriyorlar. Fakat biz ülkenin gerçeklerini sunmak için sanatsal ve medya kapasitelerini kullanmadan bazen de tam tersini gösteririz" ifadelerinde bulundu.

Ayetullah Hamanei, ABD başta olmak üzere İngiltere ve bazı Batı ülkelerinin kötülüklerine işaret ederek, “Görevimizi iyi yaparsak Allah’ın yardımıyla onlar yaptıkları kötülüklerden sonuç çıkarmayacak ve kötü hedeflerine ulaşmayacak. Halkımızı dize getirmek için uyguladıkları sözde azami baskı, İran halkının yumruklarını göğüslerine koyup onları geri itmekle sonuçlanacaktır” diye konuştu.