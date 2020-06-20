Irak Başbakanı El-Kazımi İran ve Suudi Arabistan'ı ziyeret edecek

Al-Arabi Al-Jadeed sitesinde yer alan habere göre, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin önümüzdeki ay İran, ABD ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği açıklandı.

Sitenin Iraklı bir yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde "El-Kazımi farklı ülkelere düzenleyeceği ilk ziyaret kapsamında bu ülkelerin Bağdat'a siyasi ve ekonomik desteklerini kazanmayı amaçlıyor" ifadesine yer verildi.

El-Kazımi'nin ABD'ye ziyaretinin Bağdat- Washington stratejik görüşmeler doğrultusunda yapılacağı öğrenildi.