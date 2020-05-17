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17 May 2020 13:53

Tahran-Bağdat askeri işbirliği Irak'ta değerlendirildi

Tahran-Bağdat askeri işbirliği Irak'ta değerlendirildi

İran'ın Bağdat Büyükelçiliği Askeri Ataşesi General Mustafa Muradiyan, Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun Hitap al-Cuburi ile bir araya geldi.

Al Alem kanalının haberine göre, İran'ın Bağdat Büyükelçiliği Askeri Ataşesi General Mustafa Muradiyan, Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun Hitap al-Cuburi ile görüştü.

General Muradiyan,Tahran'ın özellikle askeri ve savunma alanlarında Bağdat'la ilişkilerini genişletmeye hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede taraflar ayrıca, terör örgütü IŞİD'in son saldırılarına değinerek, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğinin artması gerektiğinin altını çizdiler.

Irak Savunma Bakanı İnad da bu görüşmede yatpığı açıklamada, İran'ın terörle mücadeldeki rolüne işaret ederek, İran'ı IŞİD'e karşı mücadeledeki çabalarından dolayı takdir etti.

News Code 1886535

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