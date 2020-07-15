Irak Başbakanı El-kazımi Tahran'a gelecek

Al Mayadeen kanalında yer alan habere göre, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Araci, bu ülkenin Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin bölgesel meseleleri görüşmek üzere önümüzdeki hafta Tahran ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

El Araci, "Bölge ülkelerinin mevcut sorunları çözüm yolu bulmak için Bağdat ile işbirliği yapacağından eminiz" dedi.

Al-Arabi Al-Jadeed sitesinin daha önce yayınladığı haberine göre, El-Kazımi'nin farklı ülkelere düzenleyeceği ilk ziyaret kapsamında bu ülkelerin Bağdat'a siyasi ve ekonomik desteklerini kazanmayı amaçladığı duyurulmuştu.