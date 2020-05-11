Irak'ta Kazımi'nin başbakan seçlimesini olumlu karşılıyoruz

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün düzenlediği basın toplantısında Irak'taki son gelişmeler hakkında, "İran hükümeti olarak Mustafa el-Kazımi'nin başbakan olarak seçilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Kazımi'nin başbakan olarak görev yaptığı süreçte iki ülke ve hükümet arasındaki ilişkilerin eskisinden daha fazla artmasını umuyoruz. Sayın Kazımi'nin hükümeti ile karşılıklı menfaatleri sağlama konusunda başarılı deneyimler elde edeceğimizden eminiz" ifadelerinde bulundu.

Irak'ta, yeni başbakan Mustafa el-Kazımi'nin 22 kişilik kabinesi, geçtiğimiz günlerde 15 bakanın güvenoyu almasıyla meclisten geçmişti.