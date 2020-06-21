Corona virüsünde son durum: Artış sürüyor

Avrupa ve ABD’de de corona virüsüne rağmen normalleşme süreci başlarken Almanya, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde vaka sayısının bölgesel olarak artış göstermesi bu ülkelerde panik yarattı.

Corona virüsü salgınının çıktığı ülke olarak bilinen ve çok sıkı sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar getirerek salgını yavaşlatmayı başaran Çin’de salgınla mücadele tekrar hız kazandı. Özellikle geçen hafta başkent Pekin’deki artışa bağlı olarak ülkede 26 yeni corona virüsü vakası tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, başkent Pekin’deki son corona virüsü dalgasının 11 Haziran’da başladığı belirtilirken, bugün tespit edilen vaka sayısının da 22 olduğu vurgulandı.

Yetkililer bu dalgada şimdiye kadar 227 insanda corona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Güncel verilere göre Çin’de toplamda 83.378 doğrulanmış corona virüsü vakası bulunuyor.

Yeni vakalar sınırda yakalandı

Geçen haftalarda corona virüsünü yendiklerini duyuran ve normalleşme sürecine başlayan Yeni Zelanda’da da iki yeni daha vaka görülmesi panik yarattı.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı, tespit edilen iki vakanın da ülke dışından geldiğini ve bu kişilerin sınırda yapılan kontrollerle tespit edildiğini duyurdu. Bu kişilerin karantinaya alındığı da aktarıldı.

OHAl uzatıldı

Avustralya’nın Victoria eyaletinde son 2 ayın en yüksek vaka sayısı açıklandı. Sağlık Bakanı Jenny Mikakos, 19 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Victoria’daki aktif vaka sayısının 121 olduğunu açıklayan Mikakos, “Vaka sayısının bu kadar artmasıyla birlikte olağanüstü hal kararını uzatmaya karar verdik. Victoria’daki bazı merkez üslerine güvenlik güçlerini gönderdik ve kontrolleri artırmaya karar verdik. Corona virüsü halen çok ciddi bir durum” ifadesini kullandı.

Merkez üstünde astış sürüyor

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen Brezilya’da son 24 saat içerisinde 1022 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Güncel verilere göre ülkede corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısı 48.954’ten 49.976’ya çıktı. Ülkede corona virüsü vaka sayısı da 1.032.913’e çıktı.

Kaynak: Sözcü