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16 Haz 2020 18:42

Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1052'ye yükseldi

Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1052'ye yükseldi

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 artarak 1052'ye çıktı.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 artarak 1052'ye çıktı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 41 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 267 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1052'ye, toplam vaka sayısının ise 136 bin 315'e yükseldiği ifade edildi.

Bakanlık, virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısını da 89 bin 540 olarak açıkladı.

AA

News Code 1887178

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